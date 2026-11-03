Новые требования КНР к экспорту авто: сроки, условия и кого это затронет в первую очередь

Китай не вводил запрет на поставки автомобилей в Россию. Речь идет о другом: Министерство коммерции КНР ужесточает общие правила выдачи экспортных лицензий — так эксперт Дмитрий Баранов прокомментировал изменения, которые ожидают россиян в 2027 году, сообщили Финансы Mail.

По информации эксперта, с 1 января 2027 года экспортерам придется более подробно подтверждать, что у машин есть зарубежный сервис и возможность обеспечивать их запчастями. Для отдельных моделей это может усложнить поставки — в первую очередь для тех, что идут через параллельный импорт. Однако автоматического запрета на их ввоз в Россию новые правила не означают.

«Среди тех марок, у которых могут возникнуть сложности с реализацией в РФ, находятся китайские марки Zeekr и Xiaomi, а также ограничения могут осложнить альтернативный импорт автомобилей Toyota, Volkswagen, Audi и других иностранных марок, произведенных в КНР. Но это зависит от того, сможет ли конкретный производитель или экспортер подтвердить сервисные возможности, а не от марки автомобиля», — считает эксперт.

Ожидать, что подорожает весь китайский ассортимент разом, оснований пока нет, считает эксперт. Скорее эффект будет точечным: возможны перебои с поставками отдельных моделей и дополнительное давление на цены там, где продажи зависят от независимых посредников.

«Среди иностранных марок китайской сборки изменения в правилах могут затронуть автомобили, ввозимые по альтернативным каналам: Toyota, Volkswagen, Audi, Mazda и другие», — отметил специалист.

Если машина нужна сейчас, подходящий вариант есть в наличии, цена устраивает и не создает чрезмерной долговой нагрузки, ждать общего снижения цен рискованно, отметил специалист. Если же покупка не срочная, лучше не гнаться за календарем, а сравнить конкретные предложения: остатки прошлых лет, локально собранные модели, скидки за оплату и полную стоимость кредита. Для автомобилей до 160 л. с. льготный личный ввоз может снизить срочность. А вот для мощных импортных машин и отдельных моделей параллельного импорта риск подорожания заметно выше.

«Для части автомобилей изменение экспортных правил и утилизационный сбор могут усилить друг друга, но не для всех китайских автомобилей одинаково. Утилизационный сбор увеличивает расходы на ввоз в РФ, а китайские экспортные правила могут одновременно затруднить поставки по отдельным каналам и сократить предложение конкретных моделей», — пояснил эксперт.

По мнению эксперта, распространенный в Сети совет «всем покупать до Нового года» выглядит сомнительным. Спешить стоит только в том случае, если конкретный автомобиль попадает под более высокий сбор, поставка подтверждена, а цена и условия покупки уже приемлемы.

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