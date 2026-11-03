Около 1 млн подростков приняли участие в антинаркотическом месячнике в Подмосковье

Антинаркотический месячник завершился в Подмосковье. В общей сложности в нем приняли участие около 1 млн подростков, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

В рамках акции в образовательных учреждениях Подмосковья прошли тематические беседы, лекции, викторины, спортивные соревнования, конкурсы. Также ребятам показали анимационные и документальные фильмы об опасности наркотиков.

Помимо этого, была проведена работа с родителями подростков. Главной целью собраний стало формирование у взрослых положительной мотивации к участию их детей в социально-психологическом тестировании и профилактических медосмотрах.

Кроме того, сотрудники полиции провели профилактические рейды в местах массового досуга молодежи, пообщались с неблагополучными семьями и подростками, состоящими на учете.

В общей сложности в рамках акции провели порядка 18 тыс. мероприятий. Главным событием стала акция «Здоровье — твое богатство». В ней приняли участие свыше 690 тыс. ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников фестиваля педагогических практик.