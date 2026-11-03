«Официальный сухой разговор»: Зеленский объяснил отказ от звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отказался звонить президенту России Владимиру Путину для обсуждения мирных переговоров. Свое решение украинский лидер объяснил тем, что беседа получится слишком официальной и сухой.

По мнению Зеленского, такой разговор российская сторона может использовать как повод, чтобы избежать личной встречи глав государств. Он также не стал бы приглашать Путина в Киев, поскольку уверен, что тот откажется. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков положительно ответил на вопрос о готовности Путина к телефонному разговору с Зеленским. При этом он отметил, что пока никто не звонил. Таким образом, инициатива о контакте на высшем уровне не получила развития. Стороны продолжают обмениваться заявлениями, но конкретных шагов к прямому диалогу не предпринимается.

Ранее Польша мобилизовала силы на границе с Россией из-за людей с фонариками.