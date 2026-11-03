В Подмосковье для водителей предприятий водоканалов начали проводить сезонные инструктажи

Сезонные инструктажи для водителей предприятий водоканалов начались в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Инструктажи организованы в связи с приближением зимнего периода. Водителям напомнят об особенностях эксплуатации спецтехники в холодное время года. Особое внимание уделят порядку действий в случае ухудшения видимости, движению на скользком покрытии, работе в снегопад.

В мероприятиях принимают участие и инспекторы ГИБДД. Они напоминают о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, рассказывают об особенностях маневрирования на скользкой дороге.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.