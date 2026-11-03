В Московской области за неделю выставили на торги около 200 новых объектов

В Московской области за неделю выставили на торги 199 новых объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В частности, на торги выставили 178 земельных участков в аренду и на продажу, девять нежилых помещений в аренду и на продажу, 11 зданий с земельными участками в аренду и на продажу, а также лесной участок в аренду.

К примеру, в Раменском можно арендовать земельный участок площадью 10 соток для строительства дома. Он расположен в деревне Юрово. Стартовая стоимость аренды составляет 220 тыс. рублей в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве общественных пространств в регионе.