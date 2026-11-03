2 млрд человек все еще живут без интернета: кого цифровая эпоха оставила за бортом

Daily Mail: 24% населения Земли не имеет доступа в интернет в 2026 году

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Почти четверть населения Земли по-прежнему не пользуется интернетом, пишет Daily Mail со ссылкой на отчет Международного союза электросвязи за 2026 год. По его оценке, к Сети подключены около 6,3 млрд человек, или 76% населения планеты, тогда как примерно два миллиарда остаются офлайн.

При этом доступ к интернету распределен неравномерно. Среди мужчин им пользуются 79%, а среди женщин — 74%. Особенно хорошо подключена молодежь: в возрасте от 15 до 24 лет в Сети находятся около 86% людей против 74% среди остальных возрастных групп.

Заметен и разрыв между городом и сельской местностью. Интернетом пользуются 82% горожан, тогда как среди сельских жителей показатель составляет лишь 63%.

Разница еще сильнее заметна по уровню доходов стран. Мобильный телефон есть у 95% жителей богатых государств, но только у 57% населения стран с низкими доходами. В среднем по миру устройством владеют 84% людей старше 10 лет.

При этом ситуация постепенно улучшается: годом ранее без интернета оставались около 2,2 млрд человек.

Авторы отчета подчеркивают, что одного подключения недостаточно. Для полноценного участия в цифровой экономике людям также нужны доступные устройства, стабильная связь и навыки работы с современными технологиями.

иностранная пресса

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