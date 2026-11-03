Пашинян: Армения может официально попроситься в ЕС через год-два

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика может официально подать заявку на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году. Об этом он сказал в интервью Euronews в рамках саммита по расширению ЕС.

Отвечая на вопрос о том, когда подача официальной заявки станет реалистичной, Пашинян отметил, что не уверен в возможности сделать это в текущем году. Однако, по его словам, в следующем году это может быть реально, как и в 2028-м. Конкретных условий или предварительных шагов премьер не назвал.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявлял, что Москва рассчитывает на понимание Арменией рисков сближения с Евросоюзом. Российская сторона неоднократно указывала на то, что курс Еревана на интеграцию с ЕС может осложнить его участие в интеграционных структурах на постсоветском пространстве.

Ранее Зеленский объяснил отказ от звонка Путину.