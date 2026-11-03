Ремонт ограждений провели на региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в порядок привели тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения в Подольске, Ступино, Домодедово, Истре, Солнечногорске, Долгопрудном, Пушкино, Балашихе, Люберцах, Раменском, Королеве.

К примеру, в Подольске ремонт провели на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск, в Солнечногорске — у остановки «Родник» на Пятницком шоссе, в Пушкино — на улице Дзержинского в Ивантеевке.

Строительство и ремонт дорожных объектов — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и железнодорожных переездов в Подмосковье.