В Городском округе Пушкинский набирают популярность гонки на памп-треке

Городской округ Пушкинский активно продвигает новое популярное спортивное направление. Третий год здесь проводятся соревнования по памп-треку.

Этот вид спортивного досуга особенно популярен среди детей и подростков. Традиционный розыгрыш кубка ТЦ «Акварель» собрал 35 юных гонщиков. Причем в гости к пушкинским ребятам приезжали москвичи и любители экстрима из ближайших муниципальных образований. Гонки проходили на MTB, BMX и самокатах. Патронаж над соревнованием осуществляло сообщество ВелоПушкино.

Напомним, памп-трек представляет из себя замкнутый круг препятствий. Гонщик в противостоянии с препятствиями может набрать скорость без помощи педалей и отталкиваний от трека.

В Пушкино по выходным организованы бесплатные тренировки на памп-треке.