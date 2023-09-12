В Городском округе Пушкинский покажут театральные постановки для детей

Сказка «Домовенок Кузя», отметим, поставлена коллективом на грант Президентского фонда культурных инициатив. Эта постановка давно признана одной из самых популярных. Ее с интересом смотрят не только дети, но и родители за искренний юмор, хорошую музыку, лазерное шоу. Постановка будет показана в субботу в ДК «Пушкино».

Шоу-мюзикл «Путешествие волшебника Котофея» — это премьера сезона. Актеры постарались создать интерактивное действо с песнями и танцами. Зрители отправятся в увлекательное путешествие с Котофеем и другими героями. Любителям театра надо поторопиться, пока все билеты на премьеру не раскуплены. Дебютный выход состоится в воскресенье в поселке Правдинский.