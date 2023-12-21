В Городском округе Пушкинский состоялись финальные матчи муниципального этапа турнира по баскетболу

Всего на старт соревнования вышли 24 коллектива мальчиков и 13 команд девочек из городов Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск. В обоих турнирах победителями стали учащиеся пушкинской гимназии № 10.

Отметим, в Московской области массовые соревнования «КЭС-БАСКЕТ» проходят второй год. В пилотном проекте приняли участие свыше трех тысяч баскетболистов из шести округов: Серпухов, Балашиха, Дмитровский, Пушкинский, Дубна и Королев. В этом сезоне в турнир включились команды из других муниципальных образований. Добавим, что зародился проект в 2007 году в Пермском крае.