В Городском округе Пушкинский состоялись финальные матчи муниципального этапа турнира по баскетболу
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
Дворец спорта «Пушкино» принял лучшие школьные команды муниципального этапа Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Всего на старт соревнования вышли 24 коллектива мальчиков и 13 команд девочек из городов Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск. В обоих турнирах победителями стали учащиеся пушкинской гимназии № 10.
Отметим, в Московской области массовые соревнования «КЭС-БАСКЕТ» проходят второй год. В пилотном проекте приняли участие свыше трех тысяч баскетболистов из шести округов: Серпухов, Балашиха, Дмитровский, Пушкинский, Дубна и Королев. В этом сезоне в турнир включились команды из других муниципальных образований. Добавим, что зародился проект в 2007 году в Пермском крае.