В Городском округе Пушкинский восстанавливают историческую часовню

Часовня покровителя путешественников святителя Николая в Городском округе Пушкинский в скором времени будет капитально отремонтирована. Об этом сообщает настоятель храма, протоиерей Сергий Купцов.

Часовня была освящена в 1997 году протоиереем Иоанном Монаршеком (старшим). Особым вниманием она пользуется у путешественников и паломников, которые приходят сюда перед дальней дорогой набраться духовных сил, зарядиться энергией.

«Часовню заново отштукатурят, сделают шпатлевку, установят сетку, зачистят для покраски. Кроме этого, заново сделают входную лестницу», — отметил отец Сергий.

Настоятель храма напомнил, что Никольская часовня ежедневно открыта для прихожан.