В Госдуме предложили создать механизм «амнистии» для вернувшихся в РФ артистов

Российский депутат Иван Сухарев выступил с предложением о создании механизма «амнистии» для отечественных артистов, ранее отметившихся публичными дискредитациями в адрес РФ. Соответствующее письмо он направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, передает RT .

Из вариантов, предложенных самим Сухаревым, артисты могли бы записывать видео или создать документ о поддержке российской СВО на Украине и публично извиниться, а материалы размещались бы на официальном сайте Минкульта.

В письме депутат попросил Белоусова поручить рассмотреть данный вопрос для того, чтобы отечественные артисты имели возможность принести извинения и продолжить работу на территории России.

Он также указал на то, что в конце прошлого месяца в СМИ председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что покинувшие страну звезды, дискредитировавшие действия ВС РФ, будут отвечать по закону после возвращения.