Почему один человек зимой мерзнет в куртке, а другой ходит в шортах? Ученые нашли возможное объяснение

То, насколько сильно человек мерзнет или любит тепло, может частично зависеть от работы специальных клеточных механизмов, пишет Popular Mechanics со ссылкой на исследование в The Journal of Physiology. Ученые изучали это на мышах и нашли различия между самцами и самками.

Животным предлагали выбирать между металлическими поверхностями с разной температурой. Самки чаще предпочитали более теплую поверхность, тогда как самцы выбирали более прохладную.

Исследователи связали эту разницу с ионными каналами TRPM2 и TRPM8 — маленькими «датчиками» в клетках, которые помогают организму чувствовать тепло и холод.

Когда ученые отключали TRPM2 у самцов, те начинали чаще выбирать тепло. А блокировка TRPM8 у обоих полов снижала избегание холода.

Часть различий объяснялась уровнем тестостерона. Его снижение у самцов смещало их предпочтения в сторону более теплой температуры, а повышение у самок делало их менее чувствительными к жаре.

При этом исследование проводилось на мышах. Авторы отмечают сходные различия у людей, но работа не доказывает, что именно эти механизмы полностью объясняют, почему одни люди мерзнут сильнее других.