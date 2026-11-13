Более 1,6 тонны макулатуры собрал «Мосэнергосбыт» в рамках экологической акции

«Мосэнергосбыт» собрал 1 640 кг макулатуры на переработку в рамках акции «V Единстве Zа Победу». Она прошла в преддверии Дня рециклинга совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«Рады внести свой вклад в переработку макулатуры для последующего возвращения ее в производственный цикл», — отметили в компании.

Компания также является участником корпоративной экоакции «Каждое дерево на счету». Благодаря переходу клиентов на электронные счета в ее рамках от вырубки спасли более 47,4 тыс. деревьев.

Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье за 14 лет высадили около 160 млн деревьев.