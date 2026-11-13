Жир и сахар не виноваты: онколог Амбулкар назвал истинного виновника рака

Употребление сладостей и жареной пищи время от времени не повышает риск рака. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на онколога Инду Амбулкара.

По словам специалиста, еда сама по себе рак не вызывает — куда важнее пищевые привычки человека и его физическая активность. Регулярное переедание и малоподвижный образ жизни ведут к ожирению, а оно связано как минимум с 13 видами рака, включая опухоли молочной железы, кишечника, эндометрия, почек и поджелудочной железы.

Амбулкар объяснил механизм: избыток жировой ткани влияет на уровень инсулина, гормонов и воспалительные процессы в организме. Эти изменения создают условия, способствующие развитию рака.

При этом он подчеркнул: ожирение не обязательно ведет к онкологии. Но поддержание здорового веса и регулярная физическая активность помогают снизить риск.

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