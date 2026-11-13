Отчеты врут, работы буксуют: Зеленский сделал признание о ситуации в городах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о слишком медленном восстановлении после ударов российских войск и о недостоверных отчетах о ситуации в городах. Об этом сообщает канал Владимира Зеленского.

Претензия прозвучала по двум адресам сразу. Первый — темпы работ: они, по словам Зеленского, оставляют желать лучшего. Второй — качество докладов с мест: в ряде городов наверх уходила искаженная картина.



По словам Зеленского, доклады касались последствий ударов по Сумщине и восстановления в Шостке и Конотопе, а также ситуации на Киевщине — в Белой Церкви, Броварах и других городах. Именно по итогам этих отчетов и выяснилось: с мест шла недостоверная информация.

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