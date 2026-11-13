Удар по Трампу и рынку ИИ: чем грозит экономике громкое отстранение главы Nvidia

США сотрясает крупный скандал: основатель Nvidia Дженсен Хуанг ушел с поста гендиректора на фоне любовной истории с предполагаемой китайской шпионкой. Под ударом оказался министр торговли Говард Лютник, а рынок нейросетей лихорадит. Американист Малек Дудаков и эксперт по кибербезопасности Александр Алексеев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» оценили последствия для Трампа и IT-отрасли.

Причиной кризиса стали публикации в СМИ о романтической связи Хуанга с Элис Хуанг, фигурировавшей в расследованиях из-за работы с сингапурским поставщиком чипов Megaspeed. После того как сенаторы потребовали проверить соблюдение экспортного контроля, совет директоров начал независимое расследование. Сам миллиардер признался в неверности, после чего подал в отставку. Временно исполняющей обязанности главы компании назначена Колетт Кресс.

Скандал рискует перерасти в серьезный политический кризис для администрации Дональда Трампа. Под ударом оказался министр торговли Говард Лютник, которого обвиняют в недостаточном надзоре за поставками технологий. По оценке американиста Малека Дудакова, жесткие ограничения на экспорт чипов могут спровоцировать новый конфликт с Пекином и ударить по американской экономике, где инвестиции в искусственный интеллект обеспечивают значительную часть роста ВВП.

Между тем эксперт по кибербезопасности Александр Алексеев успокаивает рынок: долгосрочных сбоев в работе IT-сферы ждать не стоит, так как крупные игроки обеспечены контрактами на годы вперед, а временное падение акций связано со спекуляциями игроков. Ближайшей проверкой на прочность для компании станет публикация квартальной отчетности 17 ноября, где новое руководство впервые представит свои планы инвесторам.