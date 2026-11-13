Дроны вместо букваря: в Раде призвали милитаризировать школы

Украине нужна всеобщая милитаризация населения, включая детей школьного возраста — и каждый ребенок в школе должен научиться управлять дроном. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на депутата Верховной рады Марьяну Безуглую.

По словам парламентария, стране необходима полноценная смена мышления, которая подразумевает всеобъемлющую милитаризацию. Обучение школьников управлению беспилотниками Безуглая назвала необходимой государственной политикой.

При этом она обозначила и ориентир: Украина, по ее мнению, должна идти другим путем, чем Россия — ближе к израильскому опыту.

Речь идет не о точечной реформе, а о перестройке всей образовательной и общественной модели под военные задачи. И начинать, по версии депутата, предлагается с детей за школьной партой.

Ранее военный эксперт Кнутов назвал причину усиления атак Украины на Россию.