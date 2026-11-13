В Балашихе вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В церемонии приняли участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Лукичев и депутат Госдумы Сергей Юров.

Ключи получили три девушки. Брынцалов пожелал им тепла и радости дома, а также смелости в достижении целей.

«Ваши квартиры благоустроены и готовы к заселению. Дома расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой: рядом школы, детские сады, поликлиники, магазины и удобные остановки транспорта. Мы стремимся делать все, чтобы каждый, кто начинает строить свое будущее, чувствовал крепкую поддержку региона», — подчеркнул он.

Брынцалов добавил, что в этом году в регионе квартиры получили 765 человек, в том числе 689 — посредством жилищных сертификатов. В целом план на этот год — обеспечить жильем 969 человек.

«Кроме того, Московская область стала первым регионом, в котором сертификат можно получить уже с 18 лет, в том время как во многих других регионах с 23. В 2027 году на эти цели в бюджете Московской области мы закладываем ₽4,3 млрд», — заключил он.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ключи от квартир семьям военнослужащих.