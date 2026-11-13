Омбудсмен Подмосковья помогла участнику СВО восстановить паспорт

Военнослужащий был признан погибшим. Позднее суд постановил аннулировать эту запись. Однако территориальный отдел ЗАГС это решение не выполнил, так как в соответствии с регламентом заявитель должен был лично передать копию судебного акта. При этом суд учел, что боец находится в зоне СВО, и отдельно указал, что для аннулирования записи нужно направить копию судебного акта. Несмотря на это, запись о смерти военнослужащего так и не аннулировали.

Подмосковный омбудсмен обратилась в прокуратуру. В результате решение суда было исполнено без личного участия заявителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ключи от квартир семьям военнослужащих.