Омбудсмен Подмосковья помогла участнику СВО восстановить паспорт
Ирина Фаевская помогла бойцу спецоперации восстановить паспорт
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить паспорт участнику СВО, находящемуся в зоне боевых действий.
Военнослужащий был признан погибшим. Позднее суд постановил аннулировать эту запись. Однако территориальный отдел ЗАГС это решение не выполнил, так как в соответствии с регламентом заявитель должен был лично передать копию судебного акта. При этом суд учел, что боец находится в зоне СВО, и отдельно указал, что для аннулирования записи нужно направить копию судебного акта. Несмотря на это, запись о смерти военнослужащего так и не аннулировали.
Подмосковный омбудсмен обратилась в прокуратуру. В результате решение суда было исполнено без личного участия заявителя.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ключи от квартир семьям военнослужащих.