В Химках провели крупнейший в России литературный фестиваль «Молодой Пушкин»

В городском округе Химки состоялся литературный фестиваль «Молодой Пушкин» и форум Союза писателей России «В Химках». Мероприятие было приурочено к 225-летию Пушкина. Его посетило около 200 специалистов из пятидесяти пяти регионов нашей страны.

Все действия проходили во МГИКе. Любой желающий мог поучаствовать в обсуждениях, а также послушать лекции и посмотреть представления, на котором выступали представители поэтических театров.

Фестиваль уже стал традиционным и проводился в 6-ой раз. Его смогли посетить студенты и ученики старших классов. Каждый мог поделиться опытом с юным поколением.

По словам председателя Совета молодых литераторов Союза писателей России, руководителя фестиваля Андрея Тимофеева, данное мероприятие создано для того, чтобы через творчество люди смогли познакомиться и увидеть, что в России есть настоящая литература.

На самом фестивале людям был представлен подкаст «Писатель и война». Он был посвящен прозаику и поэту, члену Союза писателей России, постоянному эксперту литературного форума «В Химках» Дмитрию Филиппову. Сейчас мужчина находится в зоне СВО. Помимо этого, был презентован сборник «Возвращение домой.

По итогам фестиваля шестнадцать еще неопытных талантов были рекомендованы для вступления в Союз писателей. В дальнейшем всем участникам предстоит отправиться в тур по регионам.