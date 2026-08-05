В Иордании заявили о шантаже со стороны ФИФА ради поддержки Инфантино

Президент Футбольной ассоциации Иордании (JFA) Али бин Аль-Хусейн заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) отказывалась помогать его организации с визами и выплатами призовых, если она не будет поддерживать действующего главу ФИФА Джанни Инфантино.

Аль-Хусейн написал в соцсети, что во время чемпионата мира ему устно намекнули, что поддержка Инфантино помогла бы JFA решить многие накопившиеся проблемы.

Иордания впервые принимала участие в финальной части чемпионата мира, но многие болельщики не смогли посетить турнир, несмотря на приобретенные билеты. У них возникли сложности с получением виз в США, а ФИФА устранилась от помощи в решении этой проблемы.

Также Аль-Хусейн сообщил, что JFA с декабря месяца не получила положенные ей деньги от ФИФА за выход национальной сборной в финал Кубка арабских наций.

Ранее стало известно о планах Джанни Инфантино продать права на чемпионат мира частным инвесторам. Против этой идеи решительно выступил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призвав бойкотировать турниры под эгидой ФИФА,