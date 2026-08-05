В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Комлесхоз Подмосковья сделал прогноз пожарной опасности
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 5 августа, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
До конца рабочей недели на большей части территории региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит + 27-33 градусов, ночью — +16-19. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
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