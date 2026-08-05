Единственный в мире поезд-музей прибыл в Кемерово: все билеты забронировали за сутки

В Кемерово прибыл легендарный передвижной музей из Москвы. Уникальный железнодорожный состав, известный как «Поезд Победы», будет принимать посетителей на железнодорожном вокзале областной столицы 5 и 6 августа. Накануне музей на колесах гостил у новокузнечан, а сегодня добрался до Кемерова, проинформировали организаторы проекта на официальном сайте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная экспозиция, размещенная в движущемся составе. Внутри вагонов воссоздана атмосфера времен Великой Отечественной войны: посетители могут увидеть быт солдат, военную технику, фотографии и документы тех лет. Каждый вагон посвящен отдельному эпизоду военной истории — от начала войны до Победы.

«Для посещения музея нужно заранее получить на сайте бесплатный электронный пригласительный билет на конкретные дату и время», — напоминает официальный портал проекта.

Желающих побывать на выставке оказалось так много, что все бесплатные билеты кемеровчане расхватали еще за сутки до прибытия поезда. Тем, кому удалось забронировать место, предстоит проходить в вагоны небольшими группами каждые пять минут под контролем опытных гидов. Экскурсия длится около часа и позволяет полностью погрузиться в историческую атмосферу.

Организаторы напоминают: вход на выставку строго по предварительной записи, посещение бесплатное. Для тех, кто не успел зарегистрироваться, есть возможность следить за расписанием проекта в социальных сетях — возможно, состав еще вернется в Кузбасс в следующем году.

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