Спортплощадка у дома решает все: 76% москвичей и жителей области назвали главный критерий выбора жилья

Наличие спортивной инфраструктуры рядом с домом стало одним из ключевых факторов при выборе жилья для 76 процентов жителей Москвы и Московской области. При этом обитатели современных жилых комплексов, построенных за последние пять лет, тренируются регулярно в два раза чаще, чем проживающие в домах старого фонда. Об этом REGIONS сообщили в пресс-службе «Авито».

Согласно опросу, семь из десяти жителей столичного региона регулярно или периодически занимаются спортом. Часто тренируются 20 процентов респондентов, а среди молодежи 18–24 лет эта доля достигает 22 процентов. Еще 23 процента уделяют время спорту один-два раза в неделю, 18 процентов — несколько раз в месяц, 7 процентов предпочитают сезонные занятия. Большинство жителей — 68 процентов — в целом довольны спортивной инфраструктурой своего района, 29 процентов полностью все устраивает. Однако 24 процента указывают на нехватку спортивных объектов рядом с домом. Парки и набережные доступны 60 процентам опрошенных, открытые площадки и воркаут-зоны — 54 процентам, спортивные поля — 39 процентам.

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что наличие спортплощадок стало обязательным стандартом современного девелопмента. По его словам, для 36 процентов покупателей квартир в новостройках спортивная инфраструктура является одним из главных критериев выбора, тогда как среди жителей старого жилья этого мнения придерживаются лишь 13 процентов. Грамотное проектирование спортивных зон напрямую влияет на удовлетворенность горожан после новоселья.

Для домашних и уличных занятий 42 процента используют силовой инвентарь, 41 процент — легкое фитнес-снаряжение, 39 процентов выбирают аэробные нагрузки с велосипедами и роликами. Игровые мячи и ракетки покупают 35 процентов, крупными кардиотренажерами владеют 17 процентов. В среднем жители региона тратят на спортивные товары около ₽19 тысяч в год: до ₽5 тысяч — 26 процентов, от ₽5 до ₽10 тысяч — 26 процентов, от ₽10 до ₽20 тысяч — 25 процентов, от ₽20 до ₽50 тысяч — 15 процентов, а более ₽50 тысяч — 19 процентов. Главными каналами покупок остаются крупные маркетплейсы и онлайн-площадки (50 процентов), а также специализированные офлайн-магазины (41 процент). В торговых центрах товары приобретают 26 процентов, через приложения брендов — 23 процента, а 13 процентов берут снаряды с рук на сервисах объявлений.