В Московской области стремительно растет спрос на обучение киберспорту. Аналитики «Авито Услуг» зафиксировали рекордный интерес к профессиональным тренерам по компьютерным играм, причем наибольшую динамику показали «Мир танков» и Counter-Strike. Об этом REGIONS сообщили в пресс-службе платформы.

Эксперты отмечают, что обучение геймингу перестает быть нишевым увлечением и становится частью массовой игровой культуры, а для многих — первым шагом к профессиональной карьере. Жители Подмосковья нанимают наставников, чтобы быстро освоить игровые механики, улучшить показатели, научиться командной работе и подготовиться к турнирам.

Абсолютным рекордсменом по темпам роста стал «Мир танков». В июне 2026 года интерес к тренерам в этом направлении вырос почти в пять раз за год и более чем вдвое за месяц. В программу входят разбор онлайн-боев, устранение стратегических ошибок, обучение выбору позиций на карте, работа с макропониманием темпа игры и подбор индивидуального плана развития. Средняя цена занятия — ₽500.

Спрос на тренеров по Counter-Strike за год увеличился на 79 процентов, за месяц — на 12 процентов. Игроков мотивируют высокая конкуренция в шутере и постоянные обновления стратегий. В программу входят постановка стрельбы и стрейфов, анализ ошибок, разработка стратегий раундов и мидгейма, составление плана тренировок и техническая настройка компьютера. Урок стоит около ₽900, но в зависимости от регалий преподавателя и его побед в соревнованиях цена может достигать нескольких тысяч рублей.

Стабильно высокий спрос сохраняется и на уроки по Dota 2. Преподаватели предлагают индивидуальные и групповые онлайн-занятия, обучение с нуля, разбор реплеев и тренировки на конкретных позициях — саппорт, керри, мидер. Групповой формат востребован у любительских команд и претендентов на батл-кап. Средняя стоимость одного урока — около ₽500.