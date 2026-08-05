Планета готовит сюрприз 5 августа: что на самом деле произойдет с магнитосферой в конце месяца

Астрономы прогнозируют благоприятную космическую обстановку 5 августа 2026 года. Метеозависимые граждане могут не опасаться ухудшения здоровья, так как вероятность геомагнитных возмущений крайне мала. В материале представлены детали текущих показателей и полный прогноз геоштормов на остаток августа.

Стабильная геомагнитная обстановка 5 августа

Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщают о наступлении спокойного периода в близлежащем космическом пространстве 5 августа 2026 года. Значение планетарного индекса Kp зафиксируется на отметке не выше 2 по 9-балльной шкале, что соответствует благополучному «зеленому» уровню. В связи с этим метеочувствительные люди не столкнутся с поводами для тревоги за собственное самочувствие.

Шанс возникновения полноценного магнитного шторма 5 августа не превышает 3%, а вероятность появления слабых геомагнитных колебаний составляет порядка 15%. Согласно расчетам астрофизиков, индекс Ap установится на значении 5, тогда как показатель солнечного радиоизлучения F10.7 составит 115. Подобные параметры полностью исключают риски ощутимых возмущений магнитного поля Земли.

Показатели атмосферного давления в мегаполисах

В Гидрометцентре сообщили, что 5 августа на протяжении всех суток в Москве сохранится атмосферное давление на уровне 750 мм рт. ст. Учитывая, что стандартным диапазоном для столичного региона считаются значения от 750 до 765 мм рт. ст., ожидаемый показатель идеально вписывается в климатическую норму.

В Санкт-Петербурге 5 августа также прогнозируют ровный фон атмосферного давления в районе 760 мм рт. ст. на протяжении всего дня. Данная величина полностью соответствует естественным нормативам Северной столицы, составляющим от 750 до 765 мм рт. ст.

Нулевая вспышечная активность на Солнце

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 4 августа на поверхности светила не было зарегистрировано ни одной вспышки. Общий индекс активности Солнца опустился до минимальной отметки 0,1 по 10-балльной системе. Скорость потока солнечного ветра находится в стандартных пределах и варьируется от 319 до 430 км/с. Указанные сведения подтверждают пребывание звезды в пассивной фазе.

Календарь геомагнитных колебаний на август 2026 года

Согласно долгосрочным наблюдениям сотрудников Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в период с 5 по 18 августа индекс Kp не превысит 3,8, гарантируя устойчивую космическую погоду. Небольшое ухудшение геомагнитного фона отмечено на графиках «оранжевым» цветом 19 августа, однако следом вновь возобновится период затишья до 22 августа.

Следующее возмущение геомагнитного поля эксперты ждут 23 августа, когда индекс Kp достигнет отметки 4. В этот день люди со склонностью к метеопатии могут ощутить легкий дискомфорт, не несущий серьезной угрозы здоровью. С 24 по 31 августа магнитосфера планеты вернется в стабильное состояние.

Механизмы взаимодействия Солнца и магнитосферы Земли

Солнце безостановочно извергает в открытый космос высокотемпературную ионизированную плазму. Данный поток, именуемый солнечным ветром, движется по направлению к Земле со скоростью, превышающей 500 км/с (что составляет почти 2 000 000 км/ч). Беспрепятственное проникновение этой волны к поверхности сделало бы существование жизни невозможным. Однако Землю защищает естественный барьер — магнитосфера, которая отклоняет и тормозит частицы на колоссальной высоте.

Исключением являются полярные области, где линии магнитного поля устремляются вглубь планеты, позволяя заряженным частицам подходить ближе к атмосферным слоям. В результате данного процесса возникает яркое природное явление — полярное сияние.

Астрономы Лаборатории солнечной астрономии поясняют, что хотя солнечный ветер не проникает напрямую к поверхности планеты, его контакт с магнитосферой вызывает ее раскачивание и возмущение. Именно эти процессы приводят к возникновению магнитных бурь, способных, как отмечают медицинские специалисты, оказывать негативное влияние на метеозависимых людей.

Дополнительную опасность представляют солнечные вспышки, при которых в направлении Земли высвобождаются мощные потоки рентгеновского и ультрафиолетового излучений. Земная атмосфера эффективно нейтрализует этот удар, обеспечивая безопасность на поверхности. При этом для искусственных спутников и экипажей космических кораблей за пределами плотной атмосферы данная радиация представляет существенную угрозу.

Ученые Лаборатории подчеркивают, что при освоении Луны, Марса и других небесных тел, лишенных защитного магнитного поля и атмосферы, человечеству придется научиться точно прогнозировать эффекты космической погоды и выстраивать от них надежную защиту.