Атака беспилотника, тяжелые травмы и спасенный автобус: водитель из Кузбасса проявил героизм в Горловке

В Кузбасском центре охраны здоровья шахтеров губернатор Кемеровской области губернатор Илья Середюк встретился с Алексеем Максимовым — водителем аварийно-восстановительного отряда из Гурьевска. Визит стал знаком глубокого уважения к подвигу простого труженика, который проявил невероятное мужество в экстремальных условиях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации губернатора, Алексей находился в служебной командировке в Горловке, где его бригада занималась восстановлением поврежденной коммунальной инфраструктуры. В один из рабочих дней, когда он управлял грузовым автомобилем, транспортное средство подверглось атаке БПЛА.

Взрывная волна и осколки нанесли водителю множественные тяжелые травмы, однако он сумел взять себя в руки. Потеряв возможность полноценно управлять машиной, Алексей ценой неимоверных усилий остановил грузовик, предотвратив его столкновение с пассажирским автобусом и другими автомобилями, следовавшими по встречной полосе.

Сейчас пострадавший находится в специализированном медицинском учреждении, где врачи делают все возможное для его скорейшего восстановления. Состояние Алексея оценивается как стабильное, но впереди его ждет долгий и сложный курс реабилитации, чтобы вернуть утраченные функции организма. В знак высочайшего признания проявленных героизма и стойкости губернатор вручил ему областную медаль «За честь и мужество».

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали сортировочный центр в Тульской области.