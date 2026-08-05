Девять из десяти родителей выходят из бюджета: сколько на самом деле стоит собрать ребенка в школу

Аналитики платформы «Авито» провели опрос среди жителей Москвы и Подмосковья и выяснили, как родители готовят детей к школе. Выяснилось, что девять из десяти респондентов сталкиваются с внеплановыми расходами, а каждый второй положительно относится к ресейлу школьных вещей. Об этом REGIONS сообщили в пресс-службе «Авито».

По данным опроса, большинство родителей приступают к закупкам примерно за месяц до учебного года — так поступают 45 процентов опрошенных. За одну-две недели до учебы начинают тратиться 21 процент, в последние дни августа — 7 процентов. Еще 17 процентов покупают все в начале лета, а 9 процентов — сразу после завершения предыдущего учебного года. Чаще всего в школьный набор входят канцелярия (61 процент), обувь (52 процента), спортивная форма (48 процентов), школьная форма (44 процента), рюкзаки и портфели (41 процент), пеналы (33 процента) и повседневная одежда (32 процента).

Более половины опрошенных — 54 процента — готовы покупать школьные вещи на ресейле или уже активно это практикуют. При этом 35 процентов уже приобретали с рук рюкзаки, учебники, одежду и обувь. Средний планируемый бюджет на одного ребенка составляет 21 тысячу рублей. До 10 тысяч рассчитывают уложиться 26 процентов семей, от 10 до 20 тысяч — 27 процентов, от 20 до 30 тысяч — 19 процентов, а более 30 тысяч готовы направить 20 процентов родителей. Абсолютное большинство — 9 из 10 — регулярно выходят за рамки запланированного. Главной причиной 37 процентов называют внезапный скачок роста ребенка, из-за которого одежда и обувь становятся малы. Еще 36 процентов сталкиваются с необходимостью докупать специализированные принадлежности, а 26 процентов выходят из бюджета из-за того, что ребенок выбирает более дорогие вещи.

Лишь 9 процентов жителей заявляют, что сборы проходят без трудностей. Среди главных проблем остальные респонденты выделили поиск качественных товаров по адекватной цене (38 процентов), подбор одежды и обуви подходящего размера (34 процента), желание купить все в одном месте (34 процента), сложность уложиться в лимит средств (33 процента), необходимость учитывать пожелания школьника (31 процент) и привычку откладывать покупки на последний момент (26 процентов).