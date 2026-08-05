Стал известен новый клуб хоккеиста Евгения Кузнецова

Известный российский нападающий Евгений Кузнецов согласовал контракт с новосибирской «Сибирью», сообщил журналист «СЭ» Артур Хайруллин. По его информации, 34-летний форвард подпишет однолетний контракт.

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков не скрывал, что очень хотел бы видеть мастеровитого хоккеиста в составе своей команды.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» также ведет переговоры со своим родным клубом — челябинским «Трактором».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». В общей сложности он провел 34 матча в регулярке КХЛ, в которых набрал 27 (7+20) очков.

Лучший отрезок в карьере Кузнецов провел за «Вашингтон Кэпиталз», где был партнером Александра Овечкина. Всего у Кузнецова 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ с 575 (173+402) набранными очками.