5 августа православная церковь празднует день Почаевской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых чудотворных святынь христианского мира. Также в этот день чтут память святых мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников (III век), праведного воина Феодора Ушакова (непобедимого адмирала) и явление иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» (с грошиками).

В народном календаре дата получила название Трофим Бессонник или Калинники-Малинники. В разгар страды крестьянам некогда было отдыхать, а в лесах и садах начинался активный сбор калины и малины.

История Почаевской иконы и святых мучеников

История Почаевской святыни восходит к XIV веку, когда на горе возле Почаева инокам явилась Пресвятая Богородица в огненном столпе, оставив на камне отпечаток Своей стопы. Позже чудотворный образ был передан обители. Икона прославилась сотнями исцелений, избавлением от тяжелых недугов и спасением монастыря от иноземных захватчиков.

Мученики Трофим, Феофил и их сподвижники пострадали во время гонений императора Диоклетиана. Несмотря на пытки и огонь, они отказались отречься от Христа и мужественно приняли венцы мученичества.

В чем духовный смысл праздника

Смысл 5 августа — в прославлении заступничества Царицы Небесной, благодарности за труды на земле и укреплении веры. Образ Почаевской Богородицы напоминает: какая бы беда ни постигла человека, искренняя молитва всегда найдет отклик и утешение.

Что можно делать 5 августа

Посетить Божественную литургию и помолиться перед иконой Божией Матери о здоровье близких, защите дома и даровании мира.

Заниматься полезным трудом: 5 августа считался отличным днем для работы в саду, огороде, заготовки ягод и грибов на зиму.

Печь пироги с калиной и малиной: ягодная выпечка в этот день привлекала в дом здоровье, тепло и достаток.

Что категорически нельзя делать 5 августа

Спать днем. На Руси верили, что дневной сон на Трофима Бессонника привлекает тяжелую бессонницу и упадок сил.

Ломать и рубить ветви калины. Небрежное отношение к этому растению 5 августа сулило семейные раздоры и болезни.

Проявлять жадность и отказываться от помощи. Отказ нищему или просящему в этот день мог лишить дом финансового благополучия.

Что нужно сделать для благополучия и здоровья

Чтобы привлечь Божье благословение, прочитайте молитву Почаевской иконе Божией Матери, окропите дом святой водой и угостите близких свежими ягодами или выпечкой.

Кто празднует именины 5 августа

Именины отмечают: Трофим, Федор, Андрей, Виталий, Анна.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 6 августа, церковь чтит память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — день молитв о мире, братской любви и согласии в семье.