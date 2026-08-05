Стала известна новая трансферная цель «Зенита»

«Зенит» переключился на опорного полузащитника «Флуминенсе» Эркулеса, после того как петербуржцам не удалось договориться о трансфере хавбека «Ботафого» Данило, сообщает издание Globo. Футболист, у которого есть целый ряд предложений из Италии и Англии, отказался переезжать в Россию.

По данным издания, переговоры между «Флуминенсе» и «Зенитом» еще не начались. В принципе, бразильский клуб не заинтересован в продаже игроков основы, но ему необходимо заработать 200 млн реалов (около €34 млн) для выравнивания трансферного баланса.

25-летний Эркулес проводит второй сезон за «Флуминенсе». В январе 2025 года его нынешний клуб заплатил за переход опорника из «Форталезы» €4,55 млн. Портал Transfermarkt в настоящее время оценивает игрока в €15 млн. Эркулес в нынешнем сезоне провел 31 матч за клуб во всех турнирах и забил четыре мяча.

Известно, что «Зенит» ищет опорного полузащитника на смену колумбийцу Вильяму Барриосу.

Ранее полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин заявил, что не видит конкурентов своей команде в чемпионате ни в лице «Зенита», ни в лице «Спартака».