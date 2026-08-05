Жители Подмосковья подали около 3 тыс. заявлений на госэкспертизу проектной документации

С начала 2026 года в Подмосковье подали порядка 3 тыс. заявлений на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Ее могут получить индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, которые планируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или иные работы на собственном участке или земле другого правообладателя.

В ведомстве подчеркнули, что начинать работы без получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий запрещено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.