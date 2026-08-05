Футболист «Краснодара» заявил, что у его команды нет конкурентов в чемпионате

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин в беседе с Rusfootball.info сделал громкое заявление о том, что у его команды в нынешнем сезоне РПЛ нет конкурентов.

Высказывание выглядит слишком смелым на фоне потерь «Краснодара»: лидер команды Эдуард Сперцян перешел в саудовский «Аль-Ахли», а ведущий форвард Джон Кордоба восстанавливается после травмы, полученной на чемпионате мира.

«У «Краснодара» нет конкурентов в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты. Мы сами себе конкуренты, все будет зависеть только от нас», — сказал Уткин.

26-летний полузащитник перед началом сезона вернулся в «Краснодар», воспитанником которого является. Также футболист выступал за «Ростов», «Ахмат» и «Торпедо».

«Краснодар» минувший сезон РПЛ завершил на втором месте после «Зенита», а в суперфинале Кубка России уступил трофей «Спартаку». Нынешний чемпионат южане начали с двух побед. Столько же очков в начале турнира у «Зенита», «Спартака» и махачкалинского «Динамо». В третьем туре РПЛ «Краснодар» отправится в гости к красно-белым.