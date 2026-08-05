Автобусная дверь зажала руку пенсионерке: очевидцы утверждают, что кондуктор отказала в аптечке

По информации издания, в автобусе автоматическая дверь зажала руку пожилой пассажирки. Травма оказалась серьезной: по свидетельству очевидцев, механизм сорвал кожный покров на предплечье женщины, оставив рану размером со спичечный коробок, из которой обильно шла кровь.

Пассажиры незамедлительно потребовали от кондуктора аптечку для оказания экстренной помощи. Однако, как утверждают свидетели происшествия, вместо предоставления медицинских средств они столкнулись с грубостью. Сотрудница перевозчика не только отказала в просьбе, но и обвинила в случившемся саму пострадавшую. Люди, по данным пользователей Сети, неоднократно просили водителя остановиться у травмпункта, который находился прямо по пути следования. В этой просьбе им якобы также было отказано.

В итоге пассажирам пришлось самостоятельно усадить раненую женщину на сиденье и пытаться остановить кровотечение подручными средствами без какой-либо помощи со стороны сотрудников перевозчика. По словам автора жалобы, даже на просьбу выдать хотя бы бинт кондуктор ответила отказом. Пассажиры намерены обратиться в транспортную компанию и надзорные органы с требованием провести проверку и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что «Мострансавто» привлекает водителей в Подмосковье.