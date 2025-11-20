В Клину открывают новый сезон губернаторского спортивного проекта

Городской округ Клин становится новой точкой притяжения для юных спортсменов. 28 ноября в 16:00 в ФОКе «Триумф» на улице Клинской, 44, состоится торжественное открытие «Единой Школьной Лиги» — губернаторского проекта Андрея Воробьева, который выводит школьные соревнования на профессиональный уровень.

Мероприятие обещает быть зрелищным: в церемонии примут участие Глава городского округа Клин Инна Федотова, титулованные спортсмены и амбассадоры лиги. Программа открытия составлена так, чтобы зрители сразу погрузились в соревновательную атмосферу. Гостей ждет презентация десяти команд из общеобразовательных учреждений Клина, официальный запуск сезона и жеребьевка первых матчей.

Старт дан по четырем дисциплинам: футзал, баскетбол 3х3, волейбол и шахматы — такой набор позволяет проявить себя как любителям динамичных игр, так и сторонникам интеллектуальных сражений. Для создания праздничного настроения организаторы подготовили показательные выступления воспитанников местных спортивных школ и творческих коллективов. Кульминацией дня станет товарищеский матч по футзалу, который наглядно продемонстрирует настрой будущих участников лиги.

Мероприятие имеет свободный вход и рекомендовано для детей от 6 лет, что делает его идеальным форматом для семейного досуга. Всех клинчан пригласили поддержать юных спортсменов и стать свидетелями начала нового этапа в развитии школьного спорта. Этот проект не только выявляет таланты, но и создает среду, где школьный спорт становится настоящим зрелищем с командным духом и серьезной конкурентной борьбой.