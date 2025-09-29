В Клину развернется масштабный международный художественный проект

С 1 по 10 октября 2025 года в Клинском районе развернется масштабный международный художественный проект «Русская Атлантида-2025», который начнется 1 октября.

В рамках этого события, посвященного живописи и выставке работ, в Клину одновременно поработают около 25 талантливых художников из разных уголков России. Они создадут свои произведения, вдохновленные уникальным обликом города и его окрестностей, запечатлевая на холсте местные достопримечательности и живописную природу.



В число объектов, выбранных для пленэра, вошли такие значимые места Клина, как храм в Спас-Заулке, храм Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости», исторические Торговые ряды, активно восстанавливающийся Троцкий Собор, старинное здание почты с колоколом, улица Чайковского, дом-музей писателя А.П. Гайдара, знаменитый трактир Истомина, Троицкий Александро-Невский женский монастырь, Боголепова пустынь – выдающийся памятник архитектуры XVII века, и другие символичные места, формирующие неповторимый облик города.



Завершением пленэрной работы станет публичная выставка, на которой будут представлены картины, созданные художниками в эти дни.



Открытие выставки состоится 10 октября 2025 года в 11:00 в Выставочном зале им. Карпаева. Посещение выставки будет бесплатным.



Реализация этого значимого культурного мероприятия осуществляется при поддержке Администрации городского округа Клин и Клинского отделения Союза художников Подмосковья.



Проект «Русская Атлантида» – это международная инициатива, организованная Автономной некоммерческой организацией «Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ» при поддержке Всероссийской общественной организации «Союз Художников России», Московской общественной организации «Петровская академия наук и искусств» и Московской общественной организации «Всемирный русский народный собор».



Ключевой целью проекта является продвижение и популяризация традиционных академических методов и образцов русского реалистического искусства в живописи и графике. Участие в проекте принимают профессиональные художники, прошедшие конкурсный отбор, преимущественно члены Союза художников России.