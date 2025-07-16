В Коломне преобразилась выставка под открытым небом «Окно в вечность»
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
На улице Яна Грунта в Коломне открылась обновленная выставка, созданная в рамках инициативы «Стрит-АРТ».
Экспозиция «Окно в вечность» знакомит жителей и туристов Коломны с работами выдающегося народного художника России Михаила Абакумова.
«На выставке представлены живописные работы, которые в совокупности формируют многогранную историю России. Художник Михаил Абакумов, при жизни заслуживший репутацию классика своего времени, делился своей любовью к Родине через волшебные пейзажи Русского Севера, Подмосковья и родной Коломны», — сообщили в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».
Творчество Михаила Абакумова по праву считается одним из высших достижений русской пейзажной живописи, продолжающей традиции Саврасова и Левитана. Его произведения — настоящее восхваление русской природы.
Посетить бесплатную уличную выставку можно до 24 августа.
Возрастное ограничение: 0+