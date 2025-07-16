В Коломне преобразилась выставка под открытым небом «Окно в вечность»

«На выставке представлены живописные работы, которые в совокупности формируют многогранную историю России. Художник Михаил Абакумов, при жизни заслуживший репутацию классика своего времени, делился своей любовью к Родине через волшебные пейзажи Русского Севера, Подмосковья и родной Коломны», — сообщили в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».