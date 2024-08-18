В Королеве впервые прошло масштабное спортивное мероприятие «Ночной забег со звездами»

Порядка полутора тысяч спортсменов разного возраста со всей России приняли участие в первом в истории «Ночном забеге со звездами». При этом самому маленькому участнику исполнилось 4 года, а самому старшему — 78 лет.

«Я вошел в топ-20 на дистанции 5 километров. Я не первый раз участвую в забегах, но атмосфера в Королеве самая лучшая. Бежишь, как у себя дома. Спасибо огромное всем организаторам и спортсменам. Все было на достойном уровне», — поделился бегун из Рязани Илья Смагин.

Примечательно, что всего было три дистанции: 500 метров для детей, где не было победителей и проигравших, 5 и 10 километров для взрослых. Перед стартами для участников проводилась общая разминка, которая сопровождалась заводной музыкой и упражнениями на растяжку.

Поддержать участников приехали олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который пробежал вместе с участниками 10 километров, а также популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.