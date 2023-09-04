В Котельниках в честь Дня города сыграли в хоккей

В городском округе Котельники прошло первенство округа по хоккею, приуроченное к 400-летию города.

Зрелищное спортивное мероприятие собрало немало болельщиков — гостей и жителей муниципалитета, они собрались поболеть за любимые команды в ледовом дворце «Зенит» пос. Томилино.

В Первенстве городского округа Котельники по хоккею приняли участие следующие команды: «Котельники» из городского округа, «Каток-2020» из Дзержинского и рязанский «Метеор». По итогам серии матчей победу одержала команда из Дзержинского. Самые яркие игроки всех команд получили заслуженные награды в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и пр.

Хоккей пользуется заслуженной любовью жителей Котельников, для любителей погонять шайбу на коньках созданы все условия — в городском округе часто проходят соревнования любительских команд.