В Красногорске ярко провели традиционный студенческий капустник

В красногорском ДК «Подмосковье» состоялся традиционный капустник с участием первокурсников Московского областного филиала Президентской академии. Мероприятие продемонстрировало, как современное образование сочетается с разносторонним развитием личности.

Участники представили творческие номера, объединившие четыре направления искусства — музыку, литературу, архитектуру и театр.

«У нас есть спортивные секции по футболу, волейболу, настольному теннису и хоккею, а также танцевальная команда», — добавила заместитель директора филиала Эльвира Дементьева.

Капустник стал только первым звеном в целой серии мероприятий — в ближайшие три месяца в вузе запланировано 44 события разного формата. Социальная активность здесь стала нормой: функционируют научно-студенческое общество, волонтерский сектор, институт наставничества и более десяти тематических клубов. Такой подход позволяет студентам не только осваивать учебную программу, но и полноценно раскрывать личностный потенциал в стенах академии.