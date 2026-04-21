Туман в голове: терапевт из Домодедова дала пошаговую инструкцию по перезагрузке мозга

Забывчивость в 25 лет стала новой реальностью для жителей мегаполисов. Врач из Домодедова объяснила, почему современные технологии и хронический недосып ведут к «цифровой деменции» и какие простые шаги помогут вернуть ясность мысли без «волшебных таблеток», пишет REIGONS.

Почему мозг «забывает», как запоминать

Современная медицина все чаще сталкивается с жалобами на когнитивные нарушения у молодых людей. Терапевт Александра Куденко подчеркивает: в большинстве случаев причина кроется не в патологии, а в образе жизни. Хронический стресс заставляет организм вырабатывать избыточный кортизол, который буквально разрушает гиппокамп — центр мозга, ответственный за обучение и хранение воспоминаний.

Феномен «диджитал-деменции»

Цифровая зависимость формирует опасную привычку: мозг перестает удерживать информацию, зная, что она доступна в смартфоне в один клик.

Атрофия навыков: Постоянное использование навигаторов, списков дел и облачных хранилищ избавляет мозг от необходимости тренироваться.

Клиповое мышление: Бесконечный скроллинг лент и короткие видео приучают потреблять контент поверхностно. В этом процессе задействованы лишь зрение и слух, в то время как глубокие аналитические центры остаются без нагрузки и постепенно ослабевают.

Скрытые причины: сон и дефициты

Врач напоминает, что консолидация (закрепление) памяти происходит исключительно во время сна. Систематический недосып (менее 7–8 часов) снижает работоспособность мозга на 30% уже через неделю. Кроме того, часто за «туманом в голове» стоят вполне физиологические причины:

Дефицит витаминов группы B: Недостаток B1 и B12 напрямую влияет на энергетический обмен в нейронах.

Анемия: Дефицит железа ухудшает снабжение мозга кислородом.

Гормональный дисбаланс: Нарушения в работе щитовидной железы часто проявляются именно через забывчивость и рассеянность.

Как вернуть остроту ума: рекомендации врача

Александра Куденко утверждает, что до 50–60 лет большинство когнитивных изменений обратимы. Для восстановления памяти терапевт советует: