Туман в голове: терапевт из Домодедова дала пошаговую инструкцию по перезагрузке мозга
Забывчивость в 25 лет стала новой реальностью для жителей мегаполисов. Врач из Домодедова объяснила, почему современные технологии и хронический недосып ведут к «цифровой деменции» и какие простые шаги помогут вернуть ясность мысли без «волшебных таблеток», пишет REIGONS.
Почему мозг «забывает», как запоминать
Современная медицина все чаще сталкивается с жалобами на когнитивные нарушения у молодых людей. Терапевт Александра Куденко подчеркивает: в большинстве случаев причина кроется не в патологии, а в образе жизни. Хронический стресс заставляет организм вырабатывать избыточный кортизол, который буквально разрушает гиппокамп — центр мозга, ответственный за обучение и хранение воспоминаний.
Феномен «диджитал-деменции»
Цифровая зависимость формирует опасную привычку: мозг перестает удерживать информацию, зная, что она доступна в смартфоне в один клик.
- Атрофия навыков: Постоянное использование навигаторов, списков дел и облачных хранилищ избавляет мозг от необходимости тренироваться.
- Клиповое мышление: Бесконечный скроллинг лент и короткие видео приучают потреблять контент поверхностно. В этом процессе задействованы лишь зрение и слух, в то время как глубокие аналитические центры остаются без нагрузки и постепенно ослабевают.
Скрытые причины: сон и дефициты
Врач напоминает, что консолидация (закрепление) памяти происходит исключительно во время сна. Систематический недосып (менее 7–8 часов) снижает работоспособность мозга на 30% уже через неделю. Кроме того, часто за «туманом в голове» стоят вполне физиологические причины:
- Дефицит витаминов группы B: Недостаток B1 и B12 напрямую влияет на энергетический обмен в нейронах.
- Анемия: Дефицит железа ухудшает снабжение мозга кислородом.
- Гормональный дисбаланс: Нарушения в работе щитовидной железы часто проявляются именно через забывчивость и рассеянность.
Как вернуть остроту ума: рекомендации врача
Александра Куденко утверждает, что до 50–60 лет большинство когнитивных изменений обратимы. Для восстановления памяти терапевт советует:
- Информационная гигиена: Устраивайте «цифровой детокс» и старайтесь запоминать хотя бы 3–5 важных номеров телефонов или маршрутов наизусть.
- Живое обучение: Чтение длинных текстов, изучение языков и стихов создают новые нейронные связи эффективнее любых БАДов.
- Медицинский чекап: Вместо самолечения ноотропами проверьте уровень витаминов B12, D, железа и работу щитовидной железы.
- Режим сна: Сон должен стать приоритетом, так как без него мозг не успевает «архивировать» события дня.