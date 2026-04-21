Сыр или имитация: шеф-повар Альберт Ушаков научил выбирать натуральный продукт в 2026
Обилие брендов на полках подмосковных магазинов часто сбивает с толку: под видом элитных сортов нередко скрываются дешевые суррогаты. Шеф-повар из Подмосковья объяснил, почему качественный сыр не может стоить дешево и как распознать растительные жиры по запаху и консистенции, пишет REGIONS.
Главный враг качества: сырный продукт
Основная проблема современного рынка — замена молочного жира растительными аналогами (пальмовым или кокосовым маслом). Согласно законодательству 2026 года, производители обязаны маркировать такие изделия как «сырный продукт», однако покупатели часто не замечают мелкий шрифт. Шеф-повар Альберт Ушаков подчеркивает: натуральный сыр состоит исключительно из молока, закваски, соли и фермента. Любые упоминания растительных масел на этикетке переводят товар в категорию имитаций.
Математика вкуса: почему цена имеет значение
Качественный сыр — это продукт высокой концентрации. Для производства всего одного килограмма твердого сыра требуется не менее 11 литров натурального молока. Если добавить к стоимости сырья затраты на закваски, оплату труда и длительную выдержку (от месяца до полугода), становится очевидно, что натуральный продукт не может конкурировать по цене с дешевыми суррогатами. Низкая цена — первый и самый верный признак наличия заменителей.
Визуальный тест: на что смотреть при покупке
Определить подделку можно даже через витрину, если знать характерные признаки качественного сыра:
- Идеальный срез: Поверхность должна быть матовой или слегка блестящей, но не «потной». Глазки (отверстия) должны иметь правильную для сорта форму и располагаться равномерно.
- Цветовая гамма: Натуральный сыр имеет однородный оттенок от белого до нежно-желтого. Слишком яркий, «ядовитый» оранжевый цвет часто свидетельствует об избытке красителей.
- Целостность корки: На поверхности не должно быть трещин, налета или признаков высыхания. Тонкая, ровная корка — залог правильного созревания.
Тактильная проверка и аромат
Если есть возможность оценить продукт без упаковки, шеф-повар советует обратить внимание на физические свойства:
- Упругость: При нажатии качественный сыр должен пружинить и быстро восстанавливать форму. Если палец оставляет вмятину или сыр крошится как пластилин — в составе избыток растительных жиров или нарушена технология.
- Аромат: Натуральный сыр пахнет сливками, молоком или имеет легкую пряную кислинку. Резкий химический, аммиачный или затхлый запах — повод вернуть товар на полку.