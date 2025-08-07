В Красногорске продолжается проект «Летний вечер у реки»

В ближайшие субботу и воскресенье, 9 и 10 августа, в живописном амфитеатре под открытым небом вновь запланированы события в рамках популярного проекта «Летний вечер у реки». Красногорцев ждет незабываемый досуг, наполненный музыкой и творчеством, на набережной в микрорайоне Павшинская пойма. Начало мероприятий, как обычно, в 18:00.

В субботу, 9 августа, гостей порадует концерт талантливого автора-исполнителя Алексея Душа. Также в программе выступления преподавателей и учеников студии «Не школа гитары», и увлекательный творческий мастер-класс от известной сети детских клубов «Бейби Лэнд», созданный специально для самых маленьких посетителей.

В воскресенье, 10 августа, всех желающих приглашают на концерт Виктории Павловой – самобытной артистки, сочетающей в своем творчестве элементы акустического минимализма и запоминающиеся ретро-поп баллады. Кроме того, в программе запланирован танцевальный мастер-класс от профессиональных хореографов академии танца «ДиДенс Хаус» и еще один творческий мастер-класс от сети детских клубов «Бейби Лэнд».

В течение обоих дней, в субботу и воскресенье, на набережной Павшинской поймы будет работать арт-базар и предлагаться множество интересных мастер-классов от объединения талантливых красногорских художников «ЛИК».

Мероприятия в рамках проекта «Летний вечер у реки» реализуются при поддержке администрации городского округа Красногорск и проходят каждые выходные в течение всего летнего периода.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+