Система-112 Подмосковья с начала года приняла более 370 тыс. вызовов, адресованных полиции

Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]

Система-112 Подмосковья с начала 2026 года приняла более 370 тыс. вызовов, адресованных полиции и Госавтоинспекции региона. Большая часть обращений была связана с дорожными авариями.

Если в результате происшествия никто не пострадал, операторы Системы-112 соединяют участников со специалистами Центра безопасности дорожного движения региона для оперативного оформления ДТП. С января поступило порядка 91 тыс. таких вызовов.

«Водителям дистанционно объясняют порядок действий и помогают оформить европротокол, что позволяет значительно сократить время оформления ДТП и быстрее освободить проезжую часть», - отметили в пресс-службе системы.

