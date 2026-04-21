Система-112 Подмосковья с начала года приняла более 370 тыс. вызовов, адресованных полиции
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
Система-112 Подмосковья с начала 2026 года приняла более 370 тыс. вызовов, адресованных полиции и Госавтоинспекции региона. Большая часть обращений была связана с дорожными авариями.
Если в результате происшествия никто не пострадал, операторы Системы-112 соединяют участников со специалистами Центра безопасности дорожного движения региона для оперативного оформления ДТП. С января поступило порядка 91 тыс. таких вызовов.
«Водителям дистанционно объясняют порядок действий и помогают оформить европротокол, что позволяет значительно сократить время оформления ДТП и быстрее освободить проезжую часть», - отметили в пресс-службе системы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.