В Красногорске создано пространство для чтения на открытом воздухе

Летний период – прекрасная возможность не только расслабиться и получить удовольствие, но и расширить свой кругозор и обогатить знания.

В связи с этим, муниципальное учреждение культуры «Центр культурных выставок и библиотечных сервисов» (МУК «КЦБС») в партнерстве с муниципальным автономным учреждением культуры «Парки Красногорска» (МАУК «Парки Красногорска») реализуют проект «Читающий парк». Этот проект предоставляет жителям Красногорска возможность наслаждаться чтением на свежем воздухе, а также участвовать в увлекательных интеллектуальных конкурсах, творческих мастер-классах и других полезных мероприятиях, организованных городскими библиотеками.

Мероприятия проходят в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» и в детском развлекательном комплексе «Сказочный». Об сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

7 августа библиотекари Центральной библиотеки подготовили для юных посетителей парка «Ивановские пруды» уникальную настольную игру под названием «Мемо-Красногорск» и предложили познакомиться с литературой, посвященной захватывающим путешествиям.

Возрастное ограничение: 0+