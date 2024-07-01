В Красногорске в честь Дня ветеранов боевых действий провели турнир «Содружество спецназа»

В городском округе Красногорск сотрудники ГУ ФССП России по Подмосковью провели турнир «Содружество спецназа», посоревновавшись в ловкости, силе и военных навыках. Старт турниру на торжественном открытии дал замглавы городского округа Роман Пичугин и другие почетные гости.

Участники собрались на лыжном стадионе им. заслуженного мастера спорта СССР Ивана Утробина. Всего было три коллектива. В каждый вошли более 20 сотрудников федеральной службы. Испытания проходили с оружием, в шлемах и бронежилетах, что усложняло задания.

В рамках турнира провели забеги, соревнования на толкание колеса весом 70 килограммов, кантование покрышки весом в 200 кг и другие задания. Бойцы также прошли миссию, где нужно было эвакуировать «раненого» товарища. Сильные и умелые посоревновались в подтягивании на турнике с отягощением: дополнительным весом служила полуторапудовая гиря.

Оценить уровень подготовки и зрелищные состязания пришли замглавы Красногорска Роман Пичугин, руководитель Главного управления Андрей Тагаев и замруководителя ГУРБ Московской области и начальник Управления экономической безопасности Артем Черепякин. Также на мероприятии присутствовали руководитель отделения «Офицеры России» Красногорска Алексей Клочков и Герой России Александр Головашкин.

Участники турнира достойной выступили и были награждены кубками, медалями и грамотами. Завершили мероприятие концертом, выступили творческие коллективы, представившие яркие музыкальные номера.