В Кремле обозначили свою позицию по поводу лимита на легионеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил РИА Новости на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ в кулуарах Восточного экономического форума.

Песков коротко отметил, что этот вопрос должны решать специалисты.

В четверг, 4 сентября, министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что с 2028 года в РПЛ будет действовать лимит, по которому на поле может находиться пять легионеров, а в заявке 10. В настоящее врем действует лимит 8/13.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал планирующиеся изменения «глупостями». Он считает, что ужесточение лимита будет иметь негативные последствия и приведет к увеличению зарплат у отечественных футболистов среднего уровня.