В Кубке России 2026/27 сыграют 16 любительских клубов: «Тосно» и «Анжи» снова в деле

Уже известны 15 участников соревнований: «Анжи» (Махачкала), «Тосно» (Санкт-Петербург), 2DROTS (Москва), ФК «10» (Москва), «Анри» (Владивосток), «Темп» (Барнаул), «Кристал-МЭЗТ» (Борисоглебск), СШ «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), «Московская застава-Кристалл» (Санкт-Петербург), БоМиК (Цивильск), «Ильпар» (Пермь), «Металлург» (Аша), «Фанком» (Киров), «Красное Знамя» (Ногинск), «СШ по футболу» (Чита). Шестнадцатой командой станет победитель матча «Амкал» — «СКА-Ростов».

Обращает на себя внимание участие в турнире «Анжи» и «Тосно», команд, добивавшихся успеха в Кубке России, но затем из-за финансовых проблем потерявших профессиональный статус.

«Тосно» является обладателем Кубка России 2018 года. Тогда в финале команда обыграла курский «Авангард».

«Анжи» дважды в своей истории добирался до финала турнира, но оба раза обидно проиграл столичным командам в серии пенальти: в 2001 году «Локомотиву», в 2013 году — ЦСКА. Особенно близкой была победа махачкалинцев в первом финале. Тогда Нарвик Сирхаев вывел «Анжи» вперед на 90-й минуте, но Заза Джанашия в компенсированное время успел сравнять счет.

Действующем обладателем трофея является московский «Спартак». 19 июня пройдет жеребьевка Пути РПЛ Кубка России.